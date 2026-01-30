Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 17:08

Промышленный эксперт раскрыл причины падения курса доллара

Промышленный эксперт Хазанов: курс доллара падает из-за проблем в экономике США

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Курс доллара снижается из-за экономических проблем США, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он отметил, что на валюту влияет нестабильная политическая обстановка.

Курс доллара находится на минимуме из-за утраты к нему доверия и неэффективной политики властей США, не решающей многочисленные проблемы американской экономики, включая огромный долг, способный похоронить ее в любой момент и вызвать беспрецедентный глобальный финансовый кризис, — рассказал Хазанов.

По словам промышленного эксперта, трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на более сильное падение курса. Он подчеркнул, что власти США не могут в данный момент решить сложившиеся экономические проблемы.

Ранее сообщалось, что курс доллара вне биржи опустился ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Отмечается, что к 17:01 он резко упал на 99 копеек по сравнению с предыдущим закрытием — до 75,04 рубля.

доллары
экономика
валюты
США
