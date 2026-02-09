Стало известно об улучшении позиций в западной части ДНР Пушилин подтвердил, что ВС России улучшили позиции в районе Белицкого

Армия России улучшила позиции в районе Белицкого в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин телеканалу «Россия 24». По его словам, в этом районе были столкновения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы видим, что были столкновения и есть улучшение позиций в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что российские войска освободили село Глушковка в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установили благодаря силам подразделения группировки войск «Запад».

До этого сообщалось, что авиабаза Васильков в Киевской области, подвергшаяся ракетному удару, служила местом дислокации американских истребителей F-16AM. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Также операторы FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали несколько разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что специалисты 11-го армейского корпуса запускают дроны-перехватчики, которые наносят повреждения лопастям украинских аппаратов.