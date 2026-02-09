Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:06

Стало известно об улучшении позиций в западной части ДНР

Пушилин подтвердил, что ВС России улучшили позиции в районе Белицкого

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Армия России улучшила позиции в районе Белицкого в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин телеканалу «Россия 24». По его словам, в этом районе были столкновения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы видим, что были столкновения и есть улучшение позиций в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что российские войска освободили село Глушковка в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установили благодаря силам подразделения группировки войск «Запад».

До этого сообщалось, что авиабаза Васильков в Киевской области, подвергшаяся ракетному удару, служила местом дислокации американских истребителей F-16AM. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Также операторы FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали несколько разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что специалисты 11-го армейского корпуса запускают дроны-перехватчики, которые наносят повреждения лопастям украинских аппаратов.

ДНР
Денис Пушилин
СВО
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.