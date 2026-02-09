Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 07:23

FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом

МО РФ: бойцы «Севера» ликвидировали несколько дронов-разведчиков ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали несколько разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что специалисты 11-го армейского корпуса запускают дроны-перехватчики, которые наносят повреждения лопастям украинских аппаратов, передает ТАСС.

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области, — указали там.

Также военные поражают украинские гексакоптеры сбросами боевой части и тараном FPV-дронами. Благодаря этому удается сохранить скрытность российских войск и обеспечить защиту позиций, отметили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали использовать новейшую радиолокационную станцию российского производства, способную обнаруживать в том числе микробеспилотники. Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, РЛС отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

До этого российская армия уничтожила командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. В силовых структурах добавили, что она занималась поставкой минных заграждений. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

