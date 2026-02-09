Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:00

Более 70 тыс. индийских рабочих трудятся в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 70 тыс. индийских рабочих трудятся в России, заявил ТАСС посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Он отметил, что в будущем их станет больше.

По разным данным, сейчас в России трудится до 70 с лишним тыс. индийцев, — сказал Алипов.

Посол считает, что все это приведет к более интенсивным межчеловеческим контактам и расширению гуманитарных связей. Он добавил, что индийские работники пользуются большим спросом в российских регионах в таких секторах, как сельское хозяйство, медицина, машиностроение.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия наращивает привлечение трудовых мигрантов из Индии и других стран Южной Азии для компенсации острой нехватки рабочей силы. Рост числа разрешений на работу для индийцев вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2021 годом.

До этого стало известно, что по итогам прошедшего года в высших учебных заведениях России обучается более 400 тыс. граждан других стран. Они составляют около 8,5% от общего числа студентов. Иностранцы прибывают из 179 государств, причем наибольшее число составляют выходцы из стран СНГ, Китая и Индии.

Россия
Индия
индийцы
послы
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.