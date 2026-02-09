Более 70 тыс. индийских рабочих трудятся в России, заявил ТАСС посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Он отметил, что в будущем их станет больше.

По разным данным, сейчас в России трудится до 70 с лишним тыс. индийцев, — сказал Алипов.

Посол считает, что все это приведет к более интенсивным межчеловеческим контактам и расширению гуманитарных связей. Он добавил, что индийские работники пользуются большим спросом в российских регионах в таких секторах, как сельское хозяйство, медицина, машиностроение.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия наращивает привлечение трудовых мигрантов из Индии и других стран Южной Азии для компенсации острой нехватки рабочей силы. Рост числа разрешений на работу для индийцев вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2021 годом.

До этого стало известно, что по итогам прошедшего года в высших учебных заведениях России обучается более 400 тыс. граждан других стран. Они составляют около 8,5% от общего числа студентов. Иностранцы прибывают из 179 государств, причем наибольшее число составляют выходцы из стран СНГ, Китая и Индии.