Подсчитано число работающих в России индийцев Посол Алипов: в России работают около 70 тыс. индийцев

На сегодняшний день в России работают около 70 тыс. индийских граждан, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат принял участие в дискуссии, организованной аналитическим центром Observer Research Foundation. По его словам, которые приводит ТАСС, после подписания двустороннего соглашения о временной трудовой деятельности число работающих в России индийцев может вырасти.

В настоящее время в России работают около 70 тыс. индийцев. И это число за последние годы значительно выросло, — сказал Алипов.

Дипломат подчеркнул, что перспективы на российском рынке труда «огромны». При этом конкретных цифр, которые отражали бы планы развития трудовой миграции между двумя странами, пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории стран. Соглашение регулирует их взаимный заход в порты, использование аэродромов и воздушного пространства.