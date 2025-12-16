Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:33

Подсчитано число работающих в России индийцев

Посол Алипов: в России работают около 70 тыс. индийцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день в России работают около 70 тыс. индийских граждан, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат принял участие в дискуссии, организованной аналитическим центром Observer Research Foundation. По его словам, которые приводит ТАСС, после подписания двустороннего соглашения о временной трудовой деятельности число работающих в России индийцев может вырасти.

В настоящее время в России работают около 70 тыс. индийцев. И это число за последние годы значительно выросло, — сказал Алипов.

Дипломат подчеркнул, что перспективы на российском рынке труда «огромны». При этом конкретных цифр, которые отражали бы планы развития трудовой миграции между двумя странами, пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории стран. Соглашение регулирует их взаимный заход в порты, использование аэродромов и воздушного пространства.

Индия
послы
индийцы
иностранцы
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской
Россиян предупредили об опасности продуктов с плесенью
«Я счастлив»: Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
«Время меняться»: брошенный женой внук Пугачевой предстал в новом образе
В Госдуме придумали, как обезопасить россиян он «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.