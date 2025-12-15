Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:49

Путин ратифицировал важное соглашение с Индией в военной области

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории двух государств. Документ был подписан в Москве 18 февраля 2025 года, сообщается на портале опубликования правовых актов.

Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индия в военной области, — говорится в пояснительной записке.

Данное соглашение регулирует взаимный заход военных кораблей в порты, использование аэродромов и воздушного пространства. Кроме того, установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым и очень успешным. Российский лидер провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди.

До этого профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев отметил, что Индия была одним из самых близких друзей и партнеров СССР с середины 50-х годов ХХ века. По его словам, в основе лежали схожие подходы к международным проблемам. И сейчас национальные интересы двух стран не противоречат друг другу и часто совпадают, добавил эксперт.

