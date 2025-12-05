ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:56

Востоковед раскрыл истоки дружеских отношений между Индией и Россией

Востоковед Лунев: дружба между Индией и Россией берет истоки с 1950-х годов

Драупади Мурму, Владимир Путин и Нарендра Моди Драупади Мурму, Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Индия была одним из самых близких друзей и партнеров СССР с середины 50-х годов ХХ века, напомнил NEWS.ru профессор кафедры востоковедения МГИМО, зам главного редактора журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунев. Эти отношения были очень крепкими и в 70-е и 80-е годы, подчеркнул он.

С середины 50-х годов у нас были очень дружеские отношения с Индией. В 70-е, 80-е годы эта дружба только укреплялась. В основе лежали схожие подходы к международным проблемам СССР и Индии. И сейчас соображения геополитики, национальные интересы двух стран, по меньшей мере, не противоречат друг другу, а часто совпадают, — рассказал Лунев.

Экономическая сфера была всегда очень важной, а сейчас она выходит на первый план, добавил собеседник. В области атомной энергетики Россия чуть ли не единственная страна, которая строит что-то в Индии, отметил он.

Кроме того, военно-техническое сотрудничество было краеугольным камнем. Сейчас, правда, доля РФ сильно упала. Тем не менее объемы очень большие. Так что целый комплекс лежит в основе объективных дружеских отношений, — заключил эксперт.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Речь идет о программе развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Москва
Нью-Дели
Владимир Путин
Нарендра Моди
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско, уснув в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.