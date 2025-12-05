Востоковед раскрыл истоки дружеских отношений между Индией и Россией Востоковед Лунев: дружба между Индией и Россией берет истоки с 1950-х годов

Индия была одним из самых близких друзей и партнеров СССР с середины 50-х годов ХХ века, напомнил NEWS.ru профессор кафедры востоковедения МГИМО, зам главного редактора журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунев. Эти отношения были очень крепкими и в 70-е и 80-е годы, подчеркнул он.

С середины 50-х годов у нас были очень дружеские отношения с Индией. В 70-е, 80-е годы эта дружба только укреплялась. В основе лежали схожие подходы к международным проблемам СССР и Индии. И сейчас соображения геополитики, национальные интересы двух стран, по меньшей мере, не противоречат друг другу, а часто совпадают, — рассказал Лунев.

Экономическая сфера была всегда очень важной, а сейчас она выходит на первый план, добавил собеседник. В области атомной энергетики Россия чуть ли не единственная страна, которая строит что-то в Индии, отметил он.

Кроме того, военно-техническое сотрудничество было краеугольным камнем. Сейчас, правда, доля РФ сильно упала. Тем не менее объемы очень большие. Так что целый комплекс лежит в основе объективных дружеских отношений, — заключил эксперт.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Речь идет о программе развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года.