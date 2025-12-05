ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:33

Россия и Индия утвердили 29 совместных документов по итогам визита Путина

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, передает пресс-служба Кремля. Среди утвержденных документов есть соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и договоренность о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.

По данным Кремля, речь идет о программе развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года, соглашении о партнерстве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя государствами. Стороны подписали соглашение между АО «Почта России» и Департаментом почт Министерства связи Индии.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и отвергнутым президентом США Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе.

Индия
Россия
Владимир Путин
визиты
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредил москвичей о температурных качелях на следующей неделе
Эксперт из сферы логистики рассказал, чем Африка интересна для России
Минцифры обновило белый список сайтов и платформ
Секс в парке закончился для американца жестокой расправой
«Под каждой цифрой есть имя»: Мирошник раскрыл число жертв ВСУ
Россиянам рассказали, что категорически нельзя делать при уборке с химией
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.