Россия и Индия утвердили 29 совместных документов по итогам визита Путина

Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, передает пресс-служба Кремля. Среди утвержденных документов есть соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и договоренность о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.

По данным Кремля, речь идет о программе развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года, соглашении о партнерстве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя государствами. Стороны подписали соглашение между АО «Почта России» и Департаментом почт Министерства связи Индии.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и отвергнутым президентом США Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе.