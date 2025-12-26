Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске

Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске В Иркутске Интерпол задержал вьетнамца за совершенное в Чехии преступление

В аэропорту Иркутска правоохранительные органы задержали гражданина Вьетнама, который подозревается в покушении на совершение особо тяжкого преступления на территории Чехии, сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области. Арест 39-летнего мужчины произвели сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола. Операция проведена на основании запроса от Праги.

По данным следствия, в 2007 году в ходе конфликта подозреваемый нанес своему соотечественнику ножевое ранение. После этого он скрылся с места преступления. В настоящее время российские полицейские занимаются организацией процесса экстрадиции подозреваемого чешской стороне для привлечения к ответственности.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана при содействии Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске. Женщина подозревается в торговле человеческими органами. Следствие считает, что она активно участвовала в деятельности транснациональной преступной группировки. Она специализировалась на незаконном обороте органов в период с 2017 по 2018 год.

До этого польские правоохранительные органы обратились в Интерпол с запросом об объявлении в международный розыск двух граждан Украины — Александра Кононова и Евгения Иванова. Мужчины подозреваются в совершении диверсии на железнодорожных путях в восточной части Польши. Об инциденте стало известно 16 ноября, когда машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожного полотна.