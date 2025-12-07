ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:50

Польша потребовала от Интерпола найти двух украинцев после диверсии

Польша обратилась в Интерпол для розыска двух украинцев после подрыва путей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польские полицейские обратились с запросом в Интерпол, чтобы объявить в международный розыск украинцев Александра Кононова и Евгения Иванова, передает RMF FM со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Катажину Новак. Отмечается, что мужчин подозревают в подрыве железнодорожных путей в восточной части страны.

В пятницу (5 декабря. — NEWS.ru) были направлены запросы в Интерпол на преследование украинцев, — подчеркнула Новак.

О диверсии в столичном Мазовецком воеводстве узнали 16 ноября. Утром машинист поезда установил повреждение путей, которые вели к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. В результате инцидента движение пришлось временно перекрыть, пострадавших не было. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что пути повредили при помощи взрыва, и назвал случившиеся диверсией.

Ранее в польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за обстановки на Украине. Расстояние от этого населенного пункта до крупных украинских городов составило примерно 150–200 километров. В самом Любартове живет больше 20 тыс. человек.

Польша
Интерпол
Украина
диверсии
