Польша потребовала от Интерпола найти двух украинцев после диверсии

Польша потребовала от Интерпола найти двух украинцев после диверсии Польша обратилась в Интерпол для розыска двух украинцев после подрыва путей

Польские полицейские обратились с запросом в Интерпол, чтобы объявить в международный розыск украинцев Александра Кононова и Евгения Иванова, передает RMF FM со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Катажину Новак. Отмечается, что мужчин подозревают в подрыве железнодорожных путей в восточной части страны.

В пятницу (5 декабря. — NEWS.ru) были направлены запросы в Интерпол на преследование украинцев, — подчеркнула Новак.

О диверсии в столичном Мазовецком воеводстве узнали 16 ноября. Утром машинист поезда установил повреждение путей, которые вели к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. В результате инцидента движение пришлось временно перекрыть, пострадавших не было. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что пути повредили при помощи взрыва, и назвал случившиеся диверсией.

Ранее в польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за обстановки на Украине. Расстояние от этого населенного пункта до крупных украинских городов составило примерно 150–200 километров. В самом Любартове живет больше 20 тыс. человек.