В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей В Забайкальском крае ликвидировали незаконную ферму по добыче криптовалюты

Правоохранители ликвидировали незаконную ферму по добыче криптовалюты, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю. В рамках оперативно-следственных мероприятий была выявлена целая сеть вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты.

Питание энергоемкого оборудования осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО «ППГХО». <...> По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 млн рублей, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых все майнинговое оборудование было конфисковано. Следствие работает над установлением лиц, причастных к организации нелегального предприятия.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли работу незаконной майнинг-фермы, нанесшей ущерб энергокомпаниям на сумму свыше 121 млн рублей. Четверо злоумышленников использовали поддельные документы о потреблении электроэнергии.