Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:18

В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей

В Забайкальском крае ликвидировали незаконную ферму по добыче криптовалюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранители ликвидировали незаконную ферму по добыче криптовалюты, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю. В рамках оперативно-следственных мероприятий была выявлена целая сеть вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты.

Питание энергоемкого оборудования осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО «ППГХО». <...> По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 млн рублей, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых все майнинговое оборудование было конфисковано. Следствие работает над установлением лиц, причастных к организации нелегального предприятия.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли работу незаконной майнинг-фермы, нанесшей ущерб энергокомпаниям на сумму свыше 121 млн рублей. Четверо злоумышленников использовали поддельные документы о потреблении электроэнергии.

майнинг
криптовалюты
Забайкальский край
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские пограничники ужесточили правила досмотра перед Новым годом
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.