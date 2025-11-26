День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:27

ФСБ раскрыла крупное мошенничество с майнингом в Челябинской области

ФСБ пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы в Челябинской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли работу незаконной майнинг-фермы, нанесшей ущерб энергокомпаниям на сумму свыше 121 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении уточнили, что четверо злоумышленников использовали поддельные документы о потреблении электроэнергии.

Против обвиняемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, говорится в сообщении. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с возможным штрафом до миллиона рублей.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили об изъятии оборудования для майнинг-фермы в Тосненском районе. Рейд проводился в местах компактного проживания кочевого народа, а владельцы техники не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность энергопотребления.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк заявила о пресечении деятельности майнинг-фермы в Ленинградской области. Силовики задержали шесть человек. По ее информации, незаконные майнеры похитили 80 млн кВт электроэнергии, нанеся ущерб на сумму 1 млрд рублей.

Челябинская область
майнинг
криптовалюты
ФСБ
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям
Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной
Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде
Умер Всеволод Шиловский. Редкие фото артиста
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.