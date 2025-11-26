ФСБ раскрыла крупное мошенничество с майнингом в Челябинской области ФСБ пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы в Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли работу незаконной майнинг-фермы, нанесшей ущерб энергокомпаниям на сумму свыше 121 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении уточнили, что четверо злоумышленников использовали поддельные документы о потреблении электроэнергии.

Против обвиняемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, говорится в сообщении. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с возможным штрафом до миллиона рублей.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили об изъятии оборудования для майнинг-фермы в Тосненском районе. Рейд проводился в местах компактного проживания кочевого народа, а владельцы техники не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность энергопотребления.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк заявила о пресечении деятельности майнинг-фермы в Ленинградской области. Силовики задержали шесть человек. По ее информации, незаконные майнеры похитили 80 млн кВт электроэнергии, нанеся ущерб на сумму 1 млрд рублей.