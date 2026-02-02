Миллиардера и главу майнинговой фирмы поместили под домашний арест в Москве

Миллиардера и главу майнинговой фирмы поместили под домашний арест в Москве Основателя майнинговой компании Bitriver Рунца обвиняют в уклонении от налогов

Основателю майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявлено обвинение в сокрытии средств, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале говорится, что за счет этих денег должно было осуществляться взыскание по налогам.

Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), — отметил собеседник агентства.

Рунца, как указано в статье, отправили под домашний арест в Москве. При этом, как известно, состояние самого Рунца к сентябрю 2024 года насчитывало $230 млн (почти 17,5 млрд рублей).

Ранее суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного главка Следственного комитета Рустама Юсупова к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в фальсификации доказательств и получении взяток.

Кроме того, в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.