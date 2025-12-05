ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:07

В Индии показали мультфильм с Путиным, Моди и отвергнутым Трампом

Телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеканал India Today выпустил мультфильм с российским президентом Владимиром Путиным, индийским премьер-министром Нарендрой Моди и американским лидером Дональдом Трампом, его приводит РИА Новости. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную индийскую песню о дружбе. На заднем плане мелькают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

Путин и премьер подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано «Россия», над другой — «США». Рядом с американской бензоколонкой стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают с Путиным дальше, не обратив внимания на американского президента. Раздосадованный хозяин Белого дома остается на месте.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди в ходе переговоров хотят затронуть всю повестку двусторонних отношений. Они планируют рассмотреть вопросы, связанные с сотрудничеством в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Владимир Путин
Нарендра Моди
Дональд Трамп
мультфильмы
