Вирусный мультфильм с Путиным и Моди набрал свыше 1 млн просмотров Мультфильм India Today с Путиным и Моди собрал 1,13 млн просмотров

Анимационный видеоролик индийского телеканала India Today, изображающий совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на мотоцикле, собрал более 1,13 миллиона просмотров на различных медиаплатформах, сообщает РИА Новости. Сюжет ролика, приуроченного к визиту российского президента в Индию 4–5 декабря, демонстрирует лидеров двух стран, проезжающих на байке мимо ЗРК С-400 и нефтяных вышек под песню о дружбе.

По сценарию премьер-министр Индии выбирает для заправки российскую бензоколонку, игнорируя американскую, у которой стоит Дональд Трамп. Основная часть аудитории — свыше 969 тысяч пользователей — посмотрела видео на официальных YouTube-каналах вещателя, остальной охват обеспечили перепосты в Rutube и «ВКонтакте».

Статистические данные были сформированы на основе анализа официальных аккаунтов телеканала и сторонних площадок, где ролик получил широкое распространение. Подсчеты подтверждают высокий интерес аудитории к неформальному медиаконтенту, сопровождавшему официальные дипломатические встречи на высшем уровне.

