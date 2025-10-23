«Дорого обойдется»: Путин пошутил об унитазах и Европе Путин заявил о высокой цене отказа от российских унитазов для Европы

Запрет на поставки российских унитазов будет дорого стоить странам Европейского союза, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в шутливой форме прокомментировал новые ограничения, введенные против товаров из РФ, передает РИА Новости.

То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, — сказал глава государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала запрет ЕС на поставки мха и лишайников в РФ, предположив дальнейшие абсурдные ограничения. Дипломат заявила, что следующим шагом Брюсселя может стать запрет на транзит перелетных птиц и перемещение грунтовых вод через границу.

Кроме того, она заявила, что санкционная политика ЕС наносит первоочередной ущерб самим странам Евросоюза. По словам дипломата, ресурсы для ужесточения ограничительных мер против Российской Федерации практически полностью исчерпаны.

Также депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новый пакет антироссийских санкций негативно отразится на экономиках стран ЕС и способен спровоцировать кризис в объединении. Парламентарий подчеркнул, что РФ выработала эффективные механизмы противодействия ограничительным мерам.