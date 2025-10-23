Захарова объяснила, по кому бьют антироссийские санкции на самом деле

Санкционная антироссийская политика Евросоюза в первую очередь наносит ущерб самому Брюсселю, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, возможности для ее расширения практически исчерпаны, передает ТАСС.

Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны, — высказалась Захарова.

Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила начало действия очередного санкционного пакета против России. Введенные ограничения, по ее словам, распространяются на функционирование отечественных кредитных организаций и проведение расчетов в криптовалютной сфере.

Кроме того, МИД Эстонии сообщил о введении Евросоюзом запрета на оказание туристических услуг в России в рамках нового пакета ограничительных мер. Эта санкция призвана ограничить финансовые поступления в российский бюджет и минимизировать необоснованные поездки граждан ЕС на территорию РФ.