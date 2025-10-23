Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:23

Захарова объяснила, по кому бьют антироссийские санкции на самом деле

Захарова: санкционная политика Брюсселя бьет по самой Европе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Санкционная антироссийская политика Евросоюза в первую очередь наносит ущерб самому Брюсселю, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, возможности для ее расширения практически исчерпаны, передает ТАСС.

Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны, — высказалась Захарова.

Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила начало действия очередного санкционного пакета против России. Введенные ограничения, по ее словам, распространяются на функционирование отечественных кредитных организаций и проведение расчетов в криптовалютной сфере.

Кроме того, МИД Эстонии сообщил о введении Евросоюзом запрета на оказание туристических услуг в России в рамках нового пакета ограничительных мер. Эта санкция призвана ограничить финансовые поступления в российский бюджет и минимизировать необоснованные поездки граждан ЕС на территорию РФ.

Мария Захарова
Евросоюз
Брюссель
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях
В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО
Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи и операции для носа
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.