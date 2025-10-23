В МИД Эстонии рассказали о новом запрете в рамках санкций ЕС против России

Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в рамках нового пакета санкций, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Эстонии. Данная мера направлена на сокращение доходов российской стороны и предотвращение необязательных визитов граждан ЕС в РФ.

Предоставление туристических услуг в России запрещено с целью сокращения ее доходов и предотвращения необязательных поездок [европейцев] в страну, — говорится в заявлении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вступлении в силу нового, 19-го пакета санкционных мер против РФ. По ее словам, введенные ограничения затронут операции российских банков, а также транзакции с использованием криптовалют.

Кроме того, Евросоюз ввел запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций. Согласно имеющейся информации, также будут введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран объединения.

Также председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила о потенциально катастрофических последствиях для страны от планов Евросоюза по постепенному отказу от российских энергоресурсов. Политик подтвердила наличие серьезных опасений у сербского руководства относительно складывающейся ситуации в энергетической отрасли.