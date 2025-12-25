Врач раскритиковала популярный миф о необходимых детям витаминах

Ребенок никогда не сможет получить все необходимые витамины из сбалансированного рациона питания, заявила NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. По ее словам, современные продукты обеднены микроэлементами, нужными для правильной работы детского организма.

Все витамины доступны в продуктах — это миф. Современные продукты могут быть обеднены. Поэтому по рекомендации педиатра могут дополнительно потребоваться витамины, — сказала Шуппо.

Она подчеркнула, что детям остро необходим витамин Д, который напрямую участвует во всех реакциях иммунитета, формировании костного скелета и запускает различные гормональные реакции растущего организма. Врач также отметила, что когнитивные функции во многом зависят от достаточности в организме жиров. Поэтому для строительства клеток головного мозга полезно в рацион школьников ввести Омега-3 жирные кислоты или рыбий жир.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что перед тем как давать детям витамины, родителям необходимо проконсультироваться с врачом. По его словам, это необходимо, чтобы избежать гипервитаминоза — состояния, возникающего при избытке витаминов в организме. Парламентарий подчеркнул, что самым эффективным способом профилактики авитаминоза является сбалансированное питание.