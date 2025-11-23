Международный муниципальный форум стран БРИКС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям

Депутат Леонов: самоназначение витаминов детям может обернуться гипервитаминозом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед тем, как давать детям витамины, родителям необходимо проконсультироваться с врачом, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это необходимо, чтобы избежать гипервитаминоза — состояния, возникающего при избытке витаминов в организме, передает ТАСС.

Когда в организм поступает более чем нужные витамины, он не всегда их использует, и можно таким образом навредить. Поэтому всегда надо к этому очень аккуратно подходить, как и к любому другому лекарству, биологически активным добавкам, — прокомментировал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что самым эффективным способом профилактики авитаминоза является сбалансированное питание. Леонов отметил, что оно включает в себя все необходимые витамины.

Ранее врач-методист Кубанского Минздрава Екатерина Гузман заявила, что биологически активные добавки не имеют доказанной эффективности и не заменяют лекарства. Она подчеркнула, что российский рынок БАДов является зоной риска. Гузман отметила, что такие добавки не лечат, не способствуют снижению веса и не «очищают» печень.

