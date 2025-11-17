Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:54

Врач развеяла миф о пользе БАДов

Врач Гузман: БАДы не имеют доказанного положительного эффекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
БАДы не имеют доказанного положительного эффекта, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани, преподаватель КубГМУ и нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что в России сейчас рынок продажи БАДов – зона повышенного риска.

БАД – это не лекарство. Он не лечит, не снижает вес, не «очищает» печень и не заменяет полноценный рацион. Лучшее, что можно сделать – перестать искать здоровье в баночке с надписью «детокс», «омоложение» или «повышение иммунитета», — рассказала Гузман.

Она подчеркнула, что при выявлении дефицитов пациенту назначают лекарственные препараты, а не БАДы. Врач отметила, что такие медикаменты прошли все необходимые проверки безопасности.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что экстракт йохимбе может вызывать панические атаки и учащенное сердцебиение. По ее словам, самолечение может быть опасным даже с использованием биологически активных добавок.

