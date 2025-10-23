Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 03:20

Назван самый опасный компонент БАДов для похудения

Терапевт Тен заявила, что кора йохимбе провоцирует панические атаки и тахикардию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстракт йохимбе может вызывать панические атаки и учащенное сердцебиение, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, самолечение может быть опасным даже с использованием биологически активных добавок.

Кора дерева йохимбе — это самый опасный компонент в данном списке [БАДов для похудения]. Йохимбе — это вещество с мощным стимулирующим действием, которое может вызывать резкое повышение артериального давления, тахикардию, тревожность, панические атаки и серьезные желудочно-кишечные расстройства. Его применение должно строго контролироваться врачом, — предупредила Тен.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор усилит контроль деятельности врачей в отношении биологически активных добавок. Постановление правительства предусматривает более строгий надзор за соблюдением норм при назначении таких препаратов.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов ранее заявил, что после жестких мер Роспотребнадзора продавцы БАДов могут перейти на сайты-однодневки. По его мнению, ведомство не в состоянии контролировать спрос на эти продукты среди населения.

врачи
советы
здоровье
БАД
