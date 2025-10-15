Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов

Продавцы БАДов могут уйти на сайты-однодневки после жестких мер Роспотребнадзора, заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. По его словам, переданным радио «Комсомольская правда», ведомство не может контролировать спрос на эти средства у населения.

Другое дело, что у нас огромное количество потребителей, которые совершенно сознательно ищут всевозможного рода контрафакты, совершенно сознательно этот контрафакт приобретают, — заявил Беспалов.

Ранее аналитик маркетплейсов Александр Румянцев заявил, что на маркетплейсах появляются подделки среди биологически активных добавок, так как площадка не несет ответственности за качество товара и не контролирует сертификаты продавцов. По его словам, многие продавцы ради своей выгоды продают дешевые или некачественные продукты, иногда опасные для здоровья.