Россиян предостерегли от приобретения витаминов на маркетплейсах

На маркетплейсах появляются подделки среди биологически активных добавок, так как площадка не несет ответственности за качество товара и не контролирует сертификаты продавцов, заявил NEWS.ru аналитик маркетплейсов Александр Румянцев. По его словам, многие продавцы ради своей выгоды продают дешевые или некачественные продукты, иногда опасные для здоровья.

При проверке на маркетплейсе одного импортного бренда, который официально не поставляет товары, а остался только у ограниченного количества дистрибьюторов, представленных на площадке, можно заметить сразу несколько новых игроков, которые 100% не имеют сертификатов или разрешения. И самое страшное, что они продают под видом БАДа либо плацебо, либо пустой порошок, либо что-то неизвестное и, возможно, даже вредное, — объяснил аналитик.

Румянцев заявил, что после ухода западных продавцов официальных БАДов рынок освободился и на него пришли два типа игроков: одни продают подделки, другие создают новые бренды. Эксперт отметил, что, хотя государство борется с неофициальными сертификатами, площадки продолжают принимать низкокачественный товар без контроля, так как не несут ответственности за сертификаты продавцов.

Поэтому пока площадка не несет ответственности за качество товара, которое она предлагает, мы будем встречаться с такими серыми схемами. Действительно, на площадках все еще будут продаваться некачественные, нелегальные БАДы — это хороший источник дешевых денег. А продавать можно все что угодно. И самое главное — если забрали товар, то вернуть его по правилам площадки невозможно, а проверять в реальном времени (открыть банку и увидеть, что это другой товар) — тоже нельзя. Кроме того, схема обращения в Роскомнадзор достаточно сложная, и не каждый на это готов пойти, — подытожил аналитик.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что после вступления в 2026 году в силу закона о платформенной экономике маркетплейсы не смогут снижать цены на товары без согласия продавца. Также он отметил, что с введением новых правил площадки будут проверять юридический статус продавцов через госреестры.