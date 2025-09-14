Празднование Дня города в Москве
В Госдуме раскрыли, как новый закон о маркетплейсах изменит жизнь селлеров

Депутат Говырин: маркетплейсам запретят снижать цены без согласия продавца

После вступления в 2026 году в силу закона о платформенной экономике маркетплейсы не смогут снижать цены на товары без согласия продавца, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат Алексей Говырин. Также он отметил, что с введением новых правил площадки будут проверять юридический статус продавцов через госреестры.

Теперь площадки обязаны проверять юридический статус продавцов через госреестры, давать возможность указывать в карточках товаров все сведения о лицензиях и сертификации и не изменять условия сотрудничества без предварительного уведомления. Впервые вводится требование предупреждать о корректировке комиссий или логистических условий минимум за 45 дней. Запрещается навязывать снижение цен за счет продавца, а также ограничивать выдачу или блокировать карточки без законных оснований и мотивированного уведомления, ― объяснил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что закон обеспечит селлерам более прозрачные рамки работы. Продавцы будут регулярно получать от маркетплейсов акты сверки, добавил он.

Для споров запускается обязательная досудебная процедура внутри платформы, где ответ должен быть дан в течение 15 дней. Кроме того, маркетплейсы должны будут регулярно предоставлять акты сверки и готовиться к более плотному контролю со стороны ФАС и Роспотребнадзора. Для селлеров это означает предсказуемые рамки работы и возможность заранее планировать свои действия, не опасаясь резких односторонних изменений, ― подытожил Говырин.

Ранее эксперт по работе на маркетплейсах Максим Попов заявил, что из-за удорожания логистики стоимость товаров на площадках может подскочить на 10%. Так он прокомментировал законопроект, который ограничивает работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В первую очередь вырастут цены на товары с высокой стоимостью доставки и низким выкупом, считает Попов.

