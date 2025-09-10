Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:00

Россиян предупредили о последствиях ужесточения требований к ПВЗ

Эксперт Попов: ограничение на работу ПВЗ взвинтит цены на товары на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за удорожания логистики стоимость товаров на маркетплейсах может подскочить на 10%, заявил NEWS.ru эксперт по работе на маркетплейсах Максим Попов. Так он прокомментировал законопроект, который ограничивает работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В первую очередь вырастут цены на товары с высокой стоимостью доставки и низким выкупом, считает Попов.

В результате сокращения срока хранения товаров логистика станет дороже, что гарантированно приведет к подорожанию товаров. Цены на многие товары могут возрасти на 10%, в первую очередь — с высокой стоимостью доставки и низким процентом выкупа, — сказал Попов.

СМИ сообщили о разработке законопроекта, вводящего ограничения на работу ПВЗ. В ближайшее время документ отправят на отзыв в правительство РФ, а затем внесут в Госдуму.

Ранее сенатор Олег Голов предложил запретить размещать дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Он обратил внимание, что жильцы домов часто жалуются на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, связанные с деятельностью таких объектов.

маркетплейсы
товары
цены
законопроекты
Наталья Петрова
Н. Петрова
