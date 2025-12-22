Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:16

Стало известно, что будет с ценами на корма для животных в 2026 году

Гендиректор СПЗ Колчанова: корм для животных может подорожать на 20% в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены на корм и товары для животных могут вырасти на 10–20% в 2026 году, заявила KP.RU гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Она связала этот риск с новыми законодательными требованиями.

Рост цен на корма для питомцев в 2025 году сильно зависел от сегмента продукции и канала продаж. По данным Росстата, повышение было незначительным и составило чуть более 2%, — отметила Колчанова.

Несмотря на это, ситуация с ценами может сильно измениться в 2026 году, предупредила эксперт. Она добавила, что владельцы животных стали активнее искать способы сэкономить на товарах для питомцев. Продажи такой продукции значительно выросли в дискаунтерах и на маркетплейсах.

Ранее производителей кормов для животных обязали передавать сведения о продукции в организацию «Честный знак». Нововведение нацелили на повышение прозрачности поставок и обеспечение прилавков исключительно легальными товарами.

