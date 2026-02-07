Землетрясение зарегистрировано на территории Украины

В Полтавской области на территории Украины было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, сообщил украинский Главный центр специального контроля. Подземные толчки произошли вечером в четверг, 6 февраля.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте центра, сейсмическое событие было зарегистрировано в 19:46 по местному времени (20:46 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Полтавском районе, а очаг залегал на глубине девяти километров.

Землетрясения подобной магнитуды считаются слабыми и, как правило, могут ощущаться людьми вблизи эпицентра, но редко приводят к каким-либо разрушениям. Тем не менее, любая сейсмическая активность в этом регионе привлекает внимание, поскольку для центральной части Украины это не самое типичное явление.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

На фоне этой информации в Черном море заметили огромное ледяное поле протяженностью более семи километров. Речь идет о дрейфующих льдах, которые прижались к Бакальской косе.