Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 04:58

Землетрясение зарегистрировано на территории Украины

Главный центр спецконтроля: у Полтавы произошло землетрясение магнитудой 3,1

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Полтавской области на территории Украины было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, сообщил украинский Главный центр специального контроля. Подземные толчки произошли вечером в четверг, 6 февраля.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте центра, сейсмическое событие было зарегистрировано в 19:46 по местному времени (20:46 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Полтавском районе, а очаг залегал на глубине девяти километров.

Землетрясения подобной магнитуды считаются слабыми и, как правило, могут ощущаться людьми вблизи эпицентра, но редко приводят к каким-либо разрушениям. Тем не менее, любая сейсмическая активность в этом регионе привлекает внимание, поскольку для центральной части Украины это не самое типичное явление.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

На фоне этой информации в Черном море заметили огромное ледяное поле протяженностью более семи километров. Речь идет о дрейфующих льдах, которые прижались к Бакальской косе.

землетрясения
Украина
Полтавская область
активность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов
Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира
Землетрясение зарегистрировано на территории Украины
Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады
Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно
SHOT: украинские силы атаковали одну из российских областей
Рухнувшая стена монастыря в Египте придавила детей
«Плохая новость»: на Западе испугались союза России и Китая
Нищета, бандитские войны, распад: что ждет Украину через 5 лет
Биография, слова об СВО, личная жизнь: певице Аните Цой — 55
Орбан уличил ЕС в попытке обобрать Венгрию ради Украины
Две категории россиян ждет повышение пенсии с 1 марта
«Подминают город»: ВСУ обустраивают свои пункты в предприятиях Запорожья
Трамп объявил, что Индия сменила поставщика нефти
Стало известно, кого Зеленский видит будущим президентом Украины
«Валентинки» со школьницами от «Укрпочты» спровоцировали скандал
Россия отказалась от предложения США по ЗАЭС
Ад для самых беззащитных: как на Украине создали сеть торговли детьми
Болельщик рассказал, как родилась идея пронести флаг России на открытие ОИ
В Госдуме дали совет, как уменьшить плату за отопление
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.