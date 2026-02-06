Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:31

Россиянам дали советы, как снизить стресс питомца от уборки пылесосом

Эксперт по животным Иши: важно постепенно приучать питомца к звуку пылесоса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Собак и кошек рекомендуется постепенно приучать к звуку пылесоса, например, включать его ненадолго и на расстоянии от питомца, заявил LIFE.ru эксперт по уходу за животными Джин Иши. Он предупредил, что слишком резкий и громкий звук, вибрация, движение и потоки воздуха могут восприниматься любимцем как угроза.

Чтобы животное привыкло к пылесосу, важно оставлять выключенный девайс в доступном для питомца месте, отметил Иши. Так у собаки или кошки появится возможность ознакомиться с ним в привычной обстановке, пояснил эксперт.

При уборке пылесосом немаловажно избегать резких движений и никогда не направлять прибор в сторону питомца. Для адаптации животного к девайсу может потребоваться какое-то время. Именно регулярная и спокойная уборка впоследствии сформирует у собаки и кошки нейтральное отношение к пылесосу, подытожил Иши.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошки могут принимать положение лежа на спине с вытянутыми вверх лапами из-за избыточного веса. Однако, по ее словам, зачастую это ограничивается лишь проявлением доверия к хозяину.

