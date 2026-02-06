Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 06:30

Названа неочевидная причина, почему кошки лежат на спине лапами вверх

Зоопсихолог Капустина: кошки могут лежать лапами вверх из-за лишнего веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошки могут принимать положение лежа на спине с вытянутыми вверх лапами из-за избыточного веса, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Однако, по ее словам, зачастую это ограничивается лишь проявлением доверия к хозяину.

Поза на спине лапками кверху — это состояние расслабленности. Кошка открывает живот, таким образом демонстрируя доверие к человеку, и засыпает глубоко, чувствуя себя в полной безопасности. В первую очередь это говорит о том, что питомцу живется комфортно. Но нужно обратить внимание на вес домашнего животного. Если оно очень упитанное, возможно, принимая такую позу, кошка стремится избежать давления на живот, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что кошки используют манипуляцию как способ адаптации и выживания. По его словам, эти животные научились искусно подстраиваться под поведение своих хозяев и их эмоциональные реакции, чтобы создать для себя более комфортные условия.

Ветеринар Игорь Гламаздин ранее предупредил, что при неправильном и редком уходе кошачий лоток может стать источником инфекций и аллергии. По его словам, в нем могут размножаться кишечные бактерии, накапливаться яйца гельминтов и грибки.

