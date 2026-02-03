Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:43

Ветеринар рассказал, чем опасна неправильная уборка кошачьего лотка

Ветврач Гламаздин: кошачий лоток при плохом уходе становится источником инфекций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кошачий лоток при неправильном и редком уходе может стать источником инфекций и аллергенов, заявил «Газете.Ru» ветеринар Игорь Гламаздин. В частности, там могут размножаться бактерии кишечной группы, а также накапливаться яйца гельминтов и грибки. Впоследствии это чревато кожными реакциями и проблемами с дыхательными путями.

В кошачьих испражнениях могут содержаться возбудители зоонозных заболеваний, самым известным из которых считается токсоплазмоз. Для здорового взрослого человека он чаще всего протекает бессимптомно, но представляет серьезный риск для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, — уточнил Гламаздин.

Наполнитель для кошачьего туалета тоже представляет особую опасность. Его мелкодисперсная пыль раздражает слизистые и может вызвать аллергию или астму. Ситуацию усугубляют и неощутимые пары аммиака от разложения мочи. Ветврач предостерег от размещения кошачьего лотка на кухне или рядом со столовой, а также призвал ежедневно очищать его и полностью заменять наполнитель раз в неделю.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что внезапно усилившаяся жажда у кошки может быть симптомом серьезных заболеваний. По ее словам, хотя эти животные от природы мало пьют, постоянный доступ к свежей воде для них обязателен.

кошки
питомцы
ветеринары
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.