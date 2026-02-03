Ветеринар рассказал, чем опасна неправильная уборка кошачьего лотка

Кошачий лоток при неправильном и редком уходе может стать источником инфекций и аллергенов, заявил «Газете.Ru» ветеринар Игорь Гламаздин. В частности, там могут размножаться бактерии кишечной группы, а также накапливаться яйца гельминтов и грибки. Впоследствии это чревато кожными реакциями и проблемами с дыхательными путями.

В кошачьих испражнениях могут содержаться возбудители зоонозных заболеваний, самым известным из которых считается токсоплазмоз. Для здорового взрослого человека он чаще всего протекает бессимптомно, но представляет серьезный риск для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, — уточнил Гламаздин.

Наполнитель для кошачьего туалета тоже представляет особую опасность. Его мелкодисперсная пыль раздражает слизистые и может вызвать аллергию или астму. Ситуацию усугубляют и неощутимые пары аммиака от разложения мочи. Ветврач предостерег от размещения кошачьего лотка на кухне или рядом со столовой, а также призвал ежедневно очищать его и полностью заменять наполнитель раз в неделю.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что внезапно усилившаяся жажда у кошки может быть симптомом серьезных заболеваний. По ее словам, хотя эти животные от природы мало пьют, постоянный доступ к свежей воде для них обязателен.