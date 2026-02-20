Кинолог назвал причины тяжелого дыхания у собак Кинолог Голубев: тяжелое дыхание у собаки может говорить о болезни

Тяжелое дыхание у собаки может говорить о проблемах со здоровьем, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что хозяину важно оценить ситуацию: иногда такое дыхание может быть следствием обычной эмоциональности.

Хозяину важно оценить ситуацию: питомец только что бегал, напуган или просто рад встрече? Если же собака тяжело дышит в покое, в прохладном помещении и при этом наблюдаются сопутствующие резкие изменения поведения, медлить нельзя. Лучше сразу показать животное ветеринару, чем потом корить себя за бездействие, — пояснил Голубев.

Кинолог обратил внимание, что высунутый язык — основной способ собаки спастись от жары. Но, предупредил специалист, иногда тяжелое дыхание является признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, пневмонии, отека легких, отравления или эндокринных нарушений.

