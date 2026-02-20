Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

Зоопсихолог дала совет, как подружить кошку с новым членом семьи

Зоопсихолог Капустина: кошка примет нового члена семьи, если он будет ее кормить

Кошка легко подружится с новым членом семьи, если он будет ее кормить и угощать любимыми лакомствами, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. При этом, по ее словам, важно не нарушать привычный быт питомца.

Все зависит от члена семьи, которого кошка не признает. Если он сам захочет наладить отношения с питомцем, то все получится. Нужно все приятные для животного действия связать с этим человеком, чтобы именно он ее кормил, угощал лакомствами, играл с ней. Если взять девушку с ее кошкой и молодого человека, то все это должен делать он, а спутница — просто находиться рядом. Тогда питомец достаточно быстро примет его в свой «прайд». Еще очень важно, чтобы не было изменений в быту животного: не переставляли лоток, не закрывали дверь в спальню и так далее, — посоветовала Капустина.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что кошки используют манипуляции, чтобы адаптироваться и выжить. По его словам, эти животные научились тонко подстраиваться под поведение и эмоциональные реакции своих владельцев, чтобы создать для себя самые комфортные условия.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
