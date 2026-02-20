Зоопсихолог дала совет, как подружить кошку с новым членом семьи

Кошка легко подружится с новым членом семьи, если он будет ее кормить и угощать любимыми лакомствами, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. При этом, по ее словам, важно не нарушать привычный быт питомца.

Все зависит от члена семьи, которого кошка не признает. Если он сам захочет наладить отношения с питомцем, то все получится. Нужно все приятные для животного действия связать с этим человеком, чтобы именно он ее кормил, угощал лакомствами, играл с ней. Если взять девушку с ее кошкой и молодого человека, то все это должен делать он, а спутница — просто находиться рядом. Тогда питомец достаточно быстро примет его в свой «прайд». Еще очень важно, чтобы не было изменений в быту животного: не переставляли лоток, не закрывали дверь в спальню и так далее, — посоветовала Капустина.

