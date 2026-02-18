Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:02

Ветврач объяснил, почему коты приносят хозяевам свою добычу

Ветврач Руденко: коты приносят свою добычу хозяевам из-за социальной модели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коты приносят своим хозяевам добычу из-за социальной модели, сложившейся в мире животных со времен диких предков, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что питомец не делает подобное назло.

Кошка не делает это «назло» и не стремится шокировать человека. В основе такого поведения лежит охотничий инстинкт и социальные модели, сохранившиеся со времен диких предков, — пояснил Руденко.

Он уточнил, что человек для кошки является частью социальной группы. Кроме того, поделился специалист, некоторые питомцы воспринимают своих хозяев как тех, кто просто не умеет охотиться. По его словам, для кошки такая добыча является не мусором, а предмет гордости.

В этом случае мышь действительно является своеобразным «подарком» или проявлением заботы: кошка делится ресурсом с членом своей «семьи». Во-вторых, это может быть форма обучения. В природе взрослые кошки приносят добычу котятам, чтобы показать им результат охоты и «урок выживания». Домашняя кошка может бессознательно переносить эту модель на человека, — добавил ветеринар.

Зоопсихолог Светлана Капустина ранее рассказала, что аромат цитрусовых способен отпугнуть кошку от прыжков по столам. По ее словам, важно поощрять питомца, чтобы он привык к специально отведенному для него месту.

питомцы
животные
коты
хозяева
