20 февраля 2026 в 07:57

Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году ужесточились правила въезда туристов в Таиланд, в том числе из России, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Евгений Томихин. Он пояснил, что теперь запрещено более двух въездов в страну по безвизовому режиму в год, а отсутствие у туриста минимальной суммы денег является преградой для проезда.

Таиландские власти разъяснили порядок безвизового въезда и пребывания в стране на 60 дней, как сейчас разрешено гражданам большинства стран, плюс возможность однократного продления такого пребывания еще на 30 дней, — указал глава российской дипмиссии.

Ранее директор турфирмы Наталия Ансталь заявила, что страховка от невыезда гарантирует возврат полной стоимости тура при отказе в визе. Также, по ее словам, такой документ защищает финансовые вложения в случае госпитализации непосредственно перед путешествием.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов предупредил, что Саудовская Аравия может отменить визы для россиян во второй половине 2026 года. Он напомнил, что соглашение по этому вопросу между Москвой и Эр-Риядом было подписано в декабре прошлого года, жители страны также активно посещают Россию. Он отметил, что решение о «безвизе» позволит укрепить положение РФ на международном туристическом рынке.

