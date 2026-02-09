Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 13:56

Россиянам рассказали о сроках отмены виз в Саудовскую Аравию

Алиханов: Саудовская Аравия отменит визы для РФ во второй половине 2026 года

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Саудовская Аравия может отменить визы для россиян во второй половине 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. На выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» он напомнил, что соглашение по этому вопросу между Москвой и Эр-Риядом было подписано в декабре прошлого года, передает ТАСС.

Мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине — во второй половине, уж точно оно (соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией. — NEWS.ru) заработает, — этого года, — сказал Алиханов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что топ-25 популярных туристических направлений может пополниться в 2026 году. По ее словам, список расширится за счет открытия прямого авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

До этого турэксперт Артур Мурадян выразил мнение, что Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима. Он добавил, что жители страны также активно посещают Россию. Он отметил, что решение о безвизе позволит укрепить положение РФ на международном туристическом рынке.

