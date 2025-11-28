День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:20

Турэксперт оценил перспективы безвиза с Саудовской Аравией

Турэксперт Мурадян: Саудовская Аравия может стать перспективным направлением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима, рассказал 360.ru генеральный директор турагентства Артур Мурадян. Он отметил, что жители страны также активно посещают Россию.

Саудовские туристы — одни из самых востребованных в мире: они щедрые, благодарные и очень заинтересованные в новых впечатлениях, — рассказал Мурадян.

По словам турэксперта, такой поток позволит российскому бизнесу увеличить нагрузку во время сезонного спада. Он отметил, что такое решение позволит укрепить положение России на международном туристическом рынке.

Ранее председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира. Самыми доступными направлениями, по его словам, являются Азия и Северная Америка.

Саудовская Аравия
туризм
визы
бизнес
