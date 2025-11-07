Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:06

Названы страны, с которыми у России безвизовый режим

Депутат Тарбаев: россиянам не нужна виза для поездок в десятки стран мира

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Самыми доступными направлениями, по его словам, являются Азия и Северная Америка.

Россияне могут посетить множество стран без оформления визы. В Европе к таким странам относятся Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория. В Азии туристам из России доступны Азербайджан, Армения, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Израиль, Иордания, Иран, Катар, Киргизия, Лаос, Ливан, Макао, Малайзия, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Филиппины, — поделился Тарбаев.

Также, по его словам, россияне могут свободно путешествовать по всем граничащим с РФ азиатским странам, за исключением Японии. Тарбаев подчеркнул, что российские туристы имеют право посещать без визы все государства Южной Америки, за исключением Суринама. Кроме того, по словам депутата, гражданам России доступен въезд в страны Северной Америки, кроме Гренады, Канады и США.

В Африке россияне могут свободно путешествовать по следующим странам: Ботсвана, Замбия, Египет, Кабо-Верде, Кения, Маврикий, Малави, Марокко, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские острова, Тунис и ЮАР. В Океании без визы можно посетить Вануату, Маршалловы острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи, — заключил Тарбаев.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны значительно сократили сроки действия мультивиз для граждан России. Теперь многоразовые визы выдаются в среднем на полгода или год, что гораздо меньше, чем до 2020 года.

россияне
виза
путешествия
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.