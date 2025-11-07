Названы страны, с которыми у России безвизовый режим Депутат Тарбаев: россиянам не нужна виза для поездок в десятки стран мира

Граждане России могут путешествовать без визы в десятки стран мира, заявил NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Самыми доступными направлениями, по его словам, являются Азия и Северная Америка.

Россияне могут посетить множество стран без оформления визы. В Европе к таким странам относятся Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория. В Азии туристам из России доступны Азербайджан, Армения, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Израиль, Иордания, Иран, Катар, Киргизия, Лаос, Ливан, Макао, Малайзия, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Филиппины, — поделился Тарбаев.

Также, по его словам, россияне могут свободно путешествовать по всем граничащим с РФ азиатским странам, за исключением Японии. Тарбаев подчеркнул, что российские туристы имеют право посещать без визы все государства Южной Америки, за исключением Суринама. Кроме того, по словам депутата, гражданам России доступен въезд в страны Северной Америки, кроме Гренады, Канады и США.

В Африке россияне могут свободно путешествовать по следующим странам: Ботсвана, Замбия, Египет, Кабо-Верде, Кения, Маврикий, Малави, Марокко, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские острова, Тунис и ЮАР. В Океании без визы можно посетить Вануату, Маршалловы острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи, — заключил Тарбаев.

Ранее сообщалось, что страны Шенгенской зоны значительно сократили сроки действия мультивиз для граждан России. Теперь многоразовые визы выдаются в среднем на полгода или год, что гораздо меньше, чем до 2020 года.