18 февраля 2026 в 15:54

Шаурма «Том Ям»: тайский вариант! Креветки и кокос в лаваше. Переворачиваем представление о фастфуде. Это нереально вкусно!

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо ломает все шаблоны. Оно берет дерзкий, огненный дух тайского супа «Том Ям» — его цитрусовую остроту, аромат лемонграсса и каффир-лайма — и заворачивает его в уличный формат ближневосточной шаурмы. Получается фьюжн, где нежный лаваш сдерживает внутри настоящий вкусовой шторм из кокосовой сливочности, острых креветок и свежей кинзы.

200-300 г очищенных креветок обжариваю на раскалённой сковороде с небольшим количеством масла по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности. Выкладываю. В ту же сковороду добавляю нарезанные грибы шиитаке или шампиньоны (горсть), обжариваю до мягкости. Убавляю огонь. Вливаю 200 мл кокосовых сливок, добавляю 1-2 ч. л. пасты том ям (по вкусу, осторожно!). Прогреваю, помешивая, до однородности. Возвращаю креветки в соус, сбрызгиваю соком половинки лайма, прогреваю минуту. Снимаю с огня. На лист лаваша выкладываю листья салата айсберг, нарезанные пополам помидоры черри, тонкие полукольца красного лука и мелко нарезанную кинзу. Сверху выкладываю креветки и грибы в соусе том ям. Аккуратно заворачиваю шаурму, подгибая края. При желании можно слегка подсушить на сухой сковороде для хруста. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
