Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта

Новый единый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг в России вступает в силу с 1 марта, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT. Платежные документы теперь должны поступать жильцам не позднее 5-го числа каждого месяца.

Крайний срок внесения платежей при этом сдвигается на пять дней — до 15-го числа включительно. Ранее оплатить коммуналку нужно было до 10-го числа, а сроки доставки квитанций разнились в зависимости от региона и управляющей компании.

С 1 марта же правила станут едиными и обязательными для всех без исключения. Изменения особенно важны для пенсионеров, так как большинство из них получает пенсии в период с 10-го по 15-е число, — отметил Колунов.

До 1 марта складывалась ситуация, когда платить за коммунальные услуги требовалось раньше, чем приходила пенсия. Парламентарий отметил, что с указанной даты эта проблема будет устранена. Квитанция станет приходить заранее, а срок оплаты совпадет с поступлением пенсии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что рост платежей ЖКХ необходимо контролировать жестче, с чем согласны все депутаты. По его словам, тема необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги лидирует среди обращений граждан.