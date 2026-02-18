Когда блины с начинкой надоели: готовим курицу, фаршированную блинами!

Это блюдо — настоящий кулинарный шедевр, который выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется. Целая курица, фаршированная нарезанными блинами с грибами и зеленью, получается невероятно сочной и ароматной. Идеальный вариант для праздничного ужина или воскресного обеда в кругу семьи.

Для начала испеките 5–6 тонких блинов по любому любимому рецепту — они должны быть эластичными, чтобы легко сворачивались. Дайте им остыть, затем нарежьте тонкой соломкой. 200 г шампиньонов нарежьте пластинками и обжарьте с одной мелко нарезанной луковицей до золотистого цвета, посолите и поперчите. Смешайте грибы с блинной соломкой и пучком рубленого укропа — начинка готова.

Возьмите целую курицу (примерно 1,5 кг), промойте и обсушите бумажным полотенцем. Аккуратно отделите кожу от мяса на грудке и ножках, чтобы получились кармашки для начинки. Начините курицу блинно-грибной смесью, распределяя ее равномерно под кожей и внутри. Зашейте отверстие нитками или скрепите зубочистками.

Натрите курицу сверху солью, перцем и паприкой, сбрызните растительным маслом. Выложите на противень спинкой вниз и запекайте 1 час 20 минут при 180 °C, периодически поливая выделяющимся соком. Готовность проверьте, проколов ножку, — сок должен быть прозрачным.

Совет: чтобы кожа получилась особенно хрустящей, за 15 минут до готовности увеличьте температуру до 200 °C.

