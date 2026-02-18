Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:00

Когда блины с начинкой надоели: готовим курицу, фаршированную блинами!

Курица с блинами: необычный рецепт на Масленицу Курица с блинами: необычный рецепт на Масленицу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — настоящий кулинарный шедевр, который выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется. Целая курица, фаршированная нарезанными блинами с грибами и зеленью, получается невероятно сочной и ароматной. Идеальный вариант для праздничного ужина или воскресного обеда в кругу семьи.

Для начала испеките 5–6 тонких блинов по любому любимому рецепту — они должны быть эластичными, чтобы легко сворачивались. Дайте им остыть, затем нарежьте тонкой соломкой. 200 г шампиньонов нарежьте пластинками и обжарьте с одной мелко нарезанной луковицей до золотистого цвета, посолите и поперчите. Смешайте грибы с блинной соломкой и пучком рубленого укропа — начинка готова.

Возьмите целую курицу (примерно 1,5 кг), промойте и обсушите бумажным полотенцем. Аккуратно отделите кожу от мяса на грудке и ножках, чтобы получились кармашки для начинки. Начините курицу блинно-грибной смесью, распределяя ее равномерно под кожей и внутри. Зашейте отверстие нитками или скрепите зубочистками.

Натрите курицу сверху солью, перцем и паприкой, сбрызните растительным маслом. Выложите на противень спинкой вниз и запекайте 1 час 20 минут при 180 °C, периодически поливая выделяющимся соком. Готовность проверьте, проколов ножку, — сок должен быть прозрачным.

  • Совет: чтобы кожа получилась особенно хрустящей, за 15 минут до готовности увеличьте температуру до 200 °C.

Посмотрите рецепт гуся с яблоками на сайте — еще одного грандиозного праздничного блюда.

простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
рецепты
блины
Масленица
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
«Другие как обезьяны»: Царев о переговорной группе Украины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.