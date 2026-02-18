Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:43

Наезд иномарки на толпу пешеходов в Петрозаводске попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Появилась видеозапись столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Правды и Невского в городе Петрозаводске. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал SHOT, отчетливо видно, как белая Skoda на полной скорости врезается в темно-синюю Mazda. Та в свою очередь от удара влетает в пешеходов.

Три женщины в возрасте 39, 45 и 48 лет получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 44-летней женщине, находившейся в салоне Skoda. Предварительно, водитель Skoda не предоставил преимущество в движении.

Ранее водитель мусоровоза наехал на 15-летнюю девушку в Волжске в Республике Марий Эл. Инцидент произошел на прилегающей территории у дома по улице Щербакова. Подростка с полученными травмами доставили в больницу. Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

До этого четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с бензовозом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Спасатели передали пострадавших медикам для госпитализации в центральную районную больницу Миллерово.

