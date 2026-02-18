Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:46

Директор Долиной объяснил, кто мог пытаться зарегистрировать бренд певицы

Директор Долиной назвал мошенничеством попытку регистрации бренда певицы

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка РФ Лариса Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости, это могли сделать мошенники, заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС. Так он прокомментировал появившуюся ранее информацию о соответствующей заявке в Роспатент.

Пудовкин подчеркнул, что в данной ситуации просматриваются явные признаки мошенничества, поскольку Долина никаких регистраций не оформляла. Он выразил уверенность, что у певицы нет и не будет интересов в этой сфере.

Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат, — сказал представитель артистки.

Представитель артистки также призвал граждан беречь себя и близких на фоне активности мошенников. Он напомнил, что сама Долина уже пострадала от аферистов, потеряв все накопленные деньги и недвижимость. По словам Пудовкина, этот невероятно болезненный и жестокий опыт должен стать серьезным предупреждением для многих.

Ранее сообщалось, что на регистрацию в Роспатент от имени артистки был подан товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для агентства недвижимости. Согласно заявке, бренд охватит услуги по классам МКТУ 36 и 45, включая операции с недвижимостью, обмен криптовалюты и оформление юридической документации.

Россия
Лариса Долина
бренды
Роспатент
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.