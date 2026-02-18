Директор Долиной объяснил, кто мог пытаться зарегистрировать бренд певицы

Народная артистка РФ Лариса Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости, это могли сделать мошенники, заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС. Так он прокомментировал появившуюся ранее информацию о соответствующей заявке в Роспатент.

Пудовкин подчеркнул, что в данной ситуации просматриваются явные признаки мошенничества, поскольку Долина никаких регистраций не оформляла. Он выразил уверенность, что у певицы нет и не будет интересов в этой сфере.

Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат, — сказал представитель артистки.

Представитель артистки также призвал граждан беречь себя и близких на фоне активности мошенников. Он напомнил, что сама Долина уже пострадала от аферистов, потеряв все накопленные деньги и недвижимость. По словам Пудовкина, этот невероятно болезненный и жестокий опыт должен стать серьезным предупреждением для многих.

Ранее сообщалось, что на регистрацию в Роспатент от имени артистки был подан товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для агентства недвижимости. Согласно заявке, бренд охватит услуги по классам МКТУ 36 и 45, включая операции с недвижимостью, обмен криптовалюты и оформление юридической документации.