18 февраля 2026 в 16:55

«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд

Роспатент принял заявку от лица Долиной на бренд «Сохранить и приумножить»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для агентства недвижимости был подан на регистрацию в Роспатент от имени певицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Согласно заявке, бренд охватит услуги по классам МКТУ 36 и 45, включая операции с недвижимостью, обмен криптовалюты и оформление юридической документации.

Заявителем указана сама певица, говорится в публикации. Адресом для корреспонденции значится та самая квартира в Хамовниках, которая стала предметом длительного судебного разбирательства с покупательницей Полиной Лурье.

Ранее стало известно, что Долина может испытывать определенные неудобства из-за регистрации в Лефортово, где живут ее дочь и внучка, в то время как сама певица арендует жилье в центре Москвы. Разделение места прописки и фактического проживания способно осложнить процедуру голосования и использование полисов обязательного медицинского страхования. Кроме того, эксперты указывают, что присутствие известной артистки среди прописанных лиц способно снизить привлекательность этой квартиры для покупателей при попытке ее реализации.

