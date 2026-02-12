Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки MK.RU: у Ларисы Долиной могут быть проблемы из-за прописки в Лефортово

Певица Лариса Долина может столкнуться с бытовыми и юридическими трудностями из-за новой регистрации в Лефортово, где проживают ее дочь и внучка, сообщает MK.RU. Сама певица снимает квартиру в центре Москвы, но прописана по другому адресу, уточняет издание.

Из-за разделения места фактического проживания и регистрации артистке будет сложнее голосовать и пользоваться полисами ОМС. Кроме того, эксперты отмечают, что наличие в списке зарегистрированных лиц известной певицы может отпугнуть потенциальных покупателей при продаже этой квартиры.

По данным издания, Долина сознательно не стала регистрироваться в собственном подмосковном доме, чтобы не потерять часть пенсии. Регистрация в Лефортово позволяет сохранить текущий размер выплат.

Ранее соседи Долиной в подмосковном поселке Славино рассказали, что практически не общаются с певицей. По их словам, артистка быстро проезжает по улице на одном из своих минивэнов, которые местные жители прозвали «танками», и сразу скрывается за воротами своего участка. Прежде Долину часто видели за рулем Chevrolet Express, а в последнее время — за вождением Toyota Alphard стоимостью около 16–17 млн рублей.