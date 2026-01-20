Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:27

Долина пересела на транспорт подешевле, речь идет о «танке» за 17 млн

Соседи Долиной рассказали, что редко видят ее в Славино из-за тонированных машин

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соседи народной артистки Ларисы Долиной в подмосковном поселке Славино рассказали, что практически не взаимодействуют с ней. В комментарии KP.RU одна из них отметила, что певица проезжает на своем «танке» с затемненными стеклами и сразу скрывается на участке.

Думаете, мы ее видим? Ну проедет она на своем «танке» с затемненными стеклами. Вжух — и к себе на участок, — сказала женщина.

Местные называют «танками» минивэны, на которых Долина перемещается по поселку. Прежде ее часто видели на темном Chevrolet Express, стоимость нового автомобиля достигает 20 млн рублей. В последнее время, отмечают соседи, у дома Долиной появляется Toyota Alphard стоимостью около 16–17 млн.

Ранее стало известно, что Toyota Alphard, владельцем которого, предположительно, является Долина, попал в аварию в Москве. Авария с участием минивэна премиум-класса и автомобиля Volkswagen произошла около двух месяцев назад в районе Строгино.

Telegram-канал Mash между тем сообщил, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока новая владелица ее квартиры в Хамовниках Полина Лурье ждала ключи от квартиры. По информации канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.

Лариса Долина
певицы
Подмосковье
соседи
шоу-бизнес
