Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:41

«Остановились на Крещении Руси»: Мединский пошутил на тему переговоров

Мединский пошутил, что на переговорах в Женеве стороны обсудили Крещение Руси

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры по Украине в Женеве прошли в рабочем порядке, передает RT. Комментируя шутки об уроках истории, он отметил, что стороны «остановились на Крещении Руси».

[Переговоры прошли] в рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились, — заявил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заметил, что возвращение Мединского резко нарушило первоначальные ожидания украинской стороны. Соскин подчеркнул, что заместитель главы администрации президента России обладает высоким уровнем компетентности и большим багажом знаний, что позволяет ему уверенно отстаивать свою позицию в любых дискуссиях. Соскин был убежден, что Мединский сможет провести встречу в конструктивном русле. По его мнению, это «определенно хорошая новость».

Также отмечалось, что украинская сторона нервничала из-за строгой позиции Мединского и склонности к глубоким историческим отступлениям. Мединский не участвовал в двух последних трехсторонних встречах, которые состоялись в ОАЭ. В этих переговорах российскую делегацию представляли военные и сотрудники спецслужб.

