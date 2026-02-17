Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:59

Вкусная шаурма может быть легкой: рецепт с индейкой, свежими овощами и соусом на сметане. Всего 94 ккал

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это не отказ от любимого фастфуда, а его умная эволюция. Нежная индейка вместо жирного мяса, легкий сметанный соус вместо майонеза и лавина свежих овощей. Каждый укус дарит ту же сочность и удовлетворение, но оставляет после себя легкость.

50 г репчатого лука мелко нарезаю, заливаю 40 г уксуса, добавляю щепотку сахарозаменителя и оставляю мариноваться. 180 г филе индейки присыпаю солью и перцем, обжариваю на минимальном количестве масла с двух сторон до румяной корочки. Даю остыть и нарезаю мелкой соломкой. 50 г огурца нарезаю тонкими ломтиками, 50 г помидора — дольками, удалив мякоть. 50 г салата айсберг шинкую. С лука сливаю маринад в отдельную миску. К нему добавляю 2-3 ст. л. сметаны, соль, перец, 1 ч. л. хмели-сунели и мелко нарезанный укроп (15 г), перемешиваю — соус готов. На лист лаваша наношу часть соуса. Выкладываю слоями: индейка, салат, огурцы, помидоры, маринованный лук. Сверху поливаю оставшимся соусом. Аккуратно заворачиваю шаурму, подгибая края. Обжариваю на сухой или слегка смазанной сковороде с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
Общество
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Общество
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Речная рыба без мелких костей и сухости: простой прием с надрезами делает ее сочной и безопасной для всей семьи
Общество
Речная рыба без мелких костей и сухости: простой прием с надрезами делает ее сочной и безопасной для всей семьи
Секрет пышной яичницы без молока раскрыт: добавьте это на кухне — и завтрак получится воздушным как суфле
Общество
Секрет пышной яичницы без молока раскрыт: добавьте это на кухне — и завтрак получится воздушным как суфле
еда
рецепты
шаурма
индейка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.