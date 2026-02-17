Вкусная шаурма может быть легкой: рецепт с индейкой, свежими овощами и соусом на сметане. Всего 94 ккал

Это не отказ от любимого фастфуда, а его умная эволюция. Нежная индейка вместо жирного мяса, легкий сметанный соус вместо майонеза и лавина свежих овощей. Каждый укус дарит ту же сочность и удовлетворение, но оставляет после себя легкость.

50 г репчатого лука мелко нарезаю, заливаю 40 г уксуса, добавляю щепотку сахарозаменителя и оставляю мариноваться. 180 г филе индейки присыпаю солью и перцем, обжариваю на минимальном количестве масла с двух сторон до румяной корочки. Даю остыть и нарезаю мелкой соломкой. 50 г огурца нарезаю тонкими ломтиками, 50 г помидора — дольками, удалив мякоть. 50 г салата айсберг шинкую. С лука сливаю маринад в отдельную миску. К нему добавляю 2-3 ст. л. сметаны, соль, перец, 1 ч. л. хмели-сунели и мелко нарезанный укроп (15 г), перемешиваю — соус готов. На лист лаваша наношу часть соуса. Выкладываю слоями: индейка, салат, огурцы, помидоры, маринованный лук. Сверху поливаю оставшимся соусом. Аккуратно заворачиваю шаурму, подгибая края. Обжариваю на сухой или слегка смазанной сковороде с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки.

