Таиланд выдал России мошенника, укравшего миллиарды на госзаказах Таиланд депортировал обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов россиянина

Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении бюджетных средств при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса, заявила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, мужчина находился в международном розыске.

Сегодня в аэропорту города Бангкока сотрудники компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским гражданина нашей страны, — подчеркнула она.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год злоумышленник предоставлял фейковые сведения при выполнении госконтрактов. Через подставные фирмы он похитил более 3,2 млрд рублей бюджетных денег. В апреле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. После этого обвиняемый скрылся за границей.

Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола российская сторона получила от таиландских партнеров сведения о задержании злоумышленника. Его уже передали российской стороне, резюмировала Волк.

Ранее Ленинский районный суд Курска продлил арест бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Он проведет под стражей еще три месяца.