Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина

Перед уходом из дома необходимо погулять и поиграть с питомцем, рассказал «Москве 24» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, тогда питомец выплеснет всю энергию и будет спокойно дожидаться хозяина дома.

Если зверь выплеснул лишнюю энергию, тогда он будет больше отдыхать и спокойнее ждать возвращения хозяина. Поэтому, прежде чем уйти, обязательно надо погулять с питомцем хотя бы минут 20–30. Причем не просто пройтись, а заставить пса побегать, поиграть, чтобы он утомился, — рассказал Уражевский.

Кинолог отметил, что многим питомцам помогает радио — они успокаиваются, когда слышат человеческий голос. По его словам, еще одним вариантом может стать камера, через которую можно разговаривать с животным дистанционно.

Ранее ветеринарный врач Андрей Руденко рассказал, что при купании питомцев зимой важно следить за температурой воды. Он отметил, что мыть животных необходимо только в помещении.